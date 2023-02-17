Новости: Политика
17 февраля 2023, 12:59 • Анна Мурашко • 8640
Премьер Нидерландов прибыл в Киев, у него запланирована встреча с Зеленским
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл в Киев. На сегодня у него запланирована встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.
Детали
«Премьер-министр Рютте находится в Киеве с визитом. Сегодня утром он посетил Стену памяти в украинской столице, где возложил венок. На сегодня запланирован визит к Президенту Украины Зеленскому», - говорится в сообщении.
Отмечается, что последний раз премьер-министр страны посещал город в июле прошлого года.
Дополнение
Украина подала запрос в Нидерланды на поставку F-16.
Нидерланды не отказывались и от поставки Украине танков немецкого производства Leopard 2.
Источник: УНН
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