Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,10 -0,0183 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
За границу эвакуировали более 5,3 тыс. детей-сирот и лишенных родительской опеки
За границу эвакуировали более 5,3 тыс. детей-сирот и лишенных родительской опеки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8640

Премьер Нидерландов прибыл в Киев, у него запланирована встреча с Зеленским

Премьер Нидерландов прибыл в Киев, у него запланирована встреча с Зеленским

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл в Киев. На сегодня у него запланирована встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.

Детали

«Премьер-министр Рютте находится в Киеве с визитом. Сегодня утром он посетил Стену памяти в украинской столице, где возложил венок. На сегодня запланирован визит к Президенту Украины Зеленскому», - говорится в сообщении.

Отмечается, что последний раз премьер-министр страны посещал город в июле прошлого года.

Дополнение

Украина подала запрос в Нидерланды на поставку F-16.

Нидерланды не отказывались и от поставки Украине танков немецкого производства Leopard 2.

Источник: УНН
Теги: Украина, Нидерланды, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.