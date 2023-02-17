Впервые в трехстороннем формате: Столтенберг встретится с Кулебой и Боррелем 21 февраля

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем 21 февраля в штаб-квартире НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Цитата

"Во вторник, 21 февраля 2023 года, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности и вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем в штаб-квартире", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметил Кулеба в Twitter, "это будет первая встреча между Украиной, Европейским Союзом и НАТО в таком трехстороннем формате".

"Я с нетерпением жду встречи с Йенсом Столтенбергом и Жозепом Боррелем, чтобы укрепить наше партнерство и сотрудничество в защите Украины и Европы", - подчеркнул глава МИД.

Дополнение

Кулеба отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где проведет ряд двусторонних встреч. Президент Украины Владимир Зеленский выступит по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности и задаст тон дискуссиям.