Кулеба обсудит с главой МИД Франции скандал вокруг "Ашан" и помощи армии рф

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что собирается обсудить со своей французской коллегой Катрин Колонной ситуацию вокруг российской "дочки" французского Auchan после появления расследования относительно поставок товаров российским военным, пишет УНН.

Цитата

"В прошлом году я призвал мир бойкотировать "Ашан" за то, что он не ушел из россии и не прекратил финансирование военных преступлений. Однако реальность выглядит гораздо хуже: "Ашан" превратился в полноценное оружие российской агрессии. Я намерен обсудить это со своей французской коллегой", - написал Кулеба в Twitter.

Дополнение

Так глава МИД Украины прокомментировал появление информации на основе документов, полученных общественной организацией Bellingcat, расследования сайта The Insider и Le Monde.

The Insider отмечает, что "российский "Ашан" с начала полномасштабного вторжения поставлял товары для российских военных на территориях оккупированных областей Украины". Как показало совместное расследование The Insider, Le Monde и Bellingcat, поставки военным позиционировались как "гуманитарная помощь" и состояли как из товаров с "ашановских" складов, так и из товаров, собранных волонтерами на территории магазинов "Ашан" в разных регионах страны, пишет The Insider.

Как указывает Le Monde, руководство группы отрицает.