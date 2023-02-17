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Зеленский встретился с премьером Нидерландов в Киеве

Зеленский встретился с премьером Нидерландов в Киеве

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве. Соответствующее видео Глава государства распространил в соцсетях, пишет УНН.

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"Рад приветствовать сегодня в Киеве моего и нашего друга – Премьер-министра Нидерландов Марка Рютте", - написал Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что Нидерланды являются одним из лидеров в военной, финансовой, гуманитарной сфере и юридической помощи нашему государству. Все украинцы всегда будут благодарны за эту поддержку и никогда не забудут о ней.

Дополнение

Рютте находится с визитом в Киеве.

Источник: УНН
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