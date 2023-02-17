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Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность

Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Кабинет министров во время заседания принял ряд кадровых решений. Изменения произошли в Минсоцполитики и Министерстве развития громад и территорий. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Кабинетом министров Украины:

- Назначен Танасишин Назар Дмитриевич заместителем министра социальной политики Украины.

- Согласовано назначение Сергиенко Сергея Федоровича председателем Новгород-Северской районной государственной администрации Черниговской области.

Уволено:

- Дудченко Александра Сергеевича с должности заместителя министра развития громад и территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

- Бондаря Дмитрия Владимировича с должности заместителя Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

- Донского Сергея Николаевича с должности заместителя Председателя Государственной миграционной службы Украины;

- Новикова Геннадия Олеговича с должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

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Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина
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