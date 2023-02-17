Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Кабинет министров во время заседания принял ряд кадровых решений. Изменения произошли в Минсоцполитики и Министерстве развития громад и территорий. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Кабинетом министров Украины:
- Назначен Танасишин Назар Дмитриевич заместителем министра социальной политики Украины.
- Согласовано назначение Сергиенко Сергея Федоровича председателем Новгород-Северской районной государственной администрации Черниговской области.
Уволено:
- Дудченко Александра Сергеевича с должности заместителя министра развития громад и территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Бондаря Дмитрия Владимировича с должности заместителя Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
- Донского Сергея Николаевича с должности заместителя Председателя Государственной миграционной службы Украины;
- Новикова Геннадия Олеговича с должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
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