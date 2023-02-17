Нидерланды вместе с ФРГ и Данией готовятся передать Украине около 100 танков Leopard - Зеленский

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Нидерланды вместе с Германией и Данией собираются передать Украине около 100 танков Leopard. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве, пишет УНН.

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"Мы приветствуем недавнее решение Гааги передать нам ЗРК Patriot, и это для нас большая помощь и мощный вклад в танковую коалицию, которую мы проговаривали: Нидерланды вместе с партнерами, с Германией, вместе с партнерами из Дании готовятся передать Украине около 100 танков Leopard", - сказал Зеленский.

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Как указал Президент в соцсетях по итогам переговоров, "стороны также обсудили сегодня и другие вооруженные потребности нашего государства, нашей защиты Украины и всего европейского сообщества от российского реваншизма". "Есть общее понимание с Нидерландами того, что не может быть никаких табу по поставкам и поддержке оружием нашей армии, нашей Украины, потому что это поддержка и защита нашего суверенитета", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Нидерланды являются одним из лидеров в военной, финансовой, гуманитарной сфере, юридической помощи Украине.

"Спасибо тебе, Марк, и в целом Нидерландам за поддержку международных инициатив, в частности украинской формулы мира. Нидерланды готовы быть лидером в восстановлении справедливости, и это один из пунктов формулы мира и одна из ключевых предпосылок восстановления надежной безопасности Украины, Европы и всего свободного мира. Агрессор должен отвечать за агрессию. В частности, все убийцы, террористы и палачи должны быть привлечены к ответственности. И я уверен, это будет", - указал Зеленский.