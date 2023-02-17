КИЕВ. 17 февраля. УНН. В марте правительство проведет индексацию пенсий на 20% под которую попадают все категории, определенные государственным страхованием. Об этом на заседание Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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"В 2023 году пенсии для украинцев снова будут повышены. Уже в этом марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%. Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, – сообщил Шмыгаль.

Индексация выплат коснется более чем 10 миллионов украинцев. Кроме того, в этом году сохраняются все доплаты к пенсии по возрасту. Пенсионеры старше 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 грн. Для пенсионеров в возрасте 75-80 лет – это доплата до 400 грн в месяц, а для пенсионеров 70-75 лет такая доплата составляет до 300 грн.

Всего в этом году государство планирует потратить на пенсионное обеспечение более 700 млрд грн.

Напомним

Ранее правительство определило внедрение обязательного пенсионного накопления одним из приоритетов в 2023 году, ведь уже много лет страна имеет проблему с наполнением Пенсионного фонда.