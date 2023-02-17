На поставки оружия Украине не должно быть табу - Зеленский

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не должно быть табу на поставки оружия Украине, потому что ей нужно оружие для защиты своего суверенитета. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве, пишет УНН.

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"Имеем общее понимание с Нидерландами, что не может быть табу по поставкам и поддержке оружием нашей армии, нашей Украины, потому что это поддержка и защита нашего суверенитета", - отметил Зеленский.

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Зеленский сделал это заявление перед выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности. Там для Украины приоритетами будут "ускорение поставок уже обещанного Украине оружия и снарядов и принятие в перспективе политических решений о предоставлении боевых самолетов для Украины, членство нашего государства в НАТО, реализация Формулы мира Президента Зеленского и будущее россии", отмечал глава МИД Дмитрий Кулеба.