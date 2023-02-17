Комитет поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса: теперь его рассмотрит ВР

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Парламентский комитет по вопросам здоровья нации поддержал законопроект об использовании медицинского каннабиса (№ 7457), сообщили в Верховной Раде в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Комитет по вопросам здоровья нации поддержал законопроект об использовании медицинского каннабиса и направил на рассмотрение парламента в первом чтении", - говорится в сообщении.

Детали

На заседании комитета рассмотрели проект закона о регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий по расширению доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.

"Речь идет исключительно о лекарственных средствах, изготовленных на основе каннабиса для лечения людей, которые переживают хроническую боль, которая часто доводит до депрессии, посттравматического стрессового расстройства и даже самоубийства", - указано в сообщении.

Как сообщается, предусмотрено усиление функций контроля со стороны Национальной полиции, которая будет согласовывать выдачу лицензий на культивирование и использование растений, режим охраны участка, места хранения растения, транспортировки партий товара. Также создается реестр медицинских препаратов на основе каннабиса.

Дополнение

В июне прошлого года правительство поддержало законопроект о легализации медицинского каннабиса.