Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,10 -0,0183 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
За границу эвакуировали более 5,3 тыс. детей-сирот и лишенных родительской опеки
За границу эвакуировали более 5,3 тыс. детей-сирот и лишенных родительской опеки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8745

Зеленский на Мюнхенской конференции намекнул, что Киеву не хватает "Пращи Давида"

Зеленский на Мюнхенской конференции намекнул, что Киеву не хватает "Пращи Давида"

Владимир Зеленский

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, открывая Мюнхенскую конференцию по безопасности-2023, поблагодарил страны-союзники за оказанную помощь. Он сравнил мир с Давидом, и намекнул, что Киеву не хватает "Пращи Давида" (система ПРО Армии обороны Израиля), передает корреспондент УНН.

Цитата

"В этом году решимость проявилась на разных берегах и не только Днепра, Шпрее, Темзы и Потомака, Вислы и Тибра. Они теперь все мы. Давид - это весь свободный мир. Давид – это тот, кто показал, что нет альтернативы, кроме как победить Галиафа, который пришел уничтожить нашу жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина передала Израилю список военных потребностей и ожидает решений – Кулеба

Быть Давидом — это бороться, а мы боремся, быть Давидом — это праща для победы. У нас еще нет "Пращи Давида" из Израиля, но я думаю, что это лишь временно", - сказал президент.

Детали

Президент Украины выразил благодарность странам за мощную поддержку и современное вооружение, в частности канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону, которые присутствовали здесь на панели, на которой выступал Зеленский. Кроме этого, президент поблагодарил всех партнеров, присутствующих в Мюнхене - из Соединенных Штатов, Великобритании, Конгресса ЕС и со всего мира.

"Я благодарен всем, кто дает Украине пращу Давида, благодаря которой россия уже начала терять свои позиции", - подытожил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль поможет Украине с разработкой “умной” системы оповещения

Источник: УНН
Теги: Украина, Израиль, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.