Зеленский на Мюнхенской конференции намекнул, что Киеву не хватает "Пращи Давида"

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, открывая Мюнхенскую конференцию по безопасности-2023, поблагодарил страны-союзники за оказанную помощь. Он сравнил мир с Давидом, и намекнул, что Киеву не хватает "Пращи Давида" (система ПРО Армии обороны Израиля), передает корреспондент УНН.

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"В этом году решимость проявилась на разных берегах и не только Днепра, Шпрее, Темзы и Потомака, Вислы и Тибра. Они теперь все мы. Давид - это весь свободный мир. Давид – это тот, кто показал, что нет альтернативы, кроме как победить Галиафа, который пришел уничтожить нашу жизнь.

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Быть Давидом — это бороться, а мы боремся, быть Давидом — это праща для победы. У нас еще нет "Пращи Давида" из Израиля, но я думаю, что это лишь временно", - сказал президент.

Детали

Президент Украины выразил благодарность странам за мощную поддержку и современное вооружение, в частности канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону, которые присутствовали здесь на панели, на которой выступал Зеленский. Кроме этого, президент поблагодарил всех партнеров, присутствующих в Мюнхене - из Соединенных Штатов, Великобритании, Конгресса ЕС и со всего мира.

"Я благодарен всем, кто дает Украине пращу Давида, благодаря которой россия уже начала терять свои позиции", - подытожил он.

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