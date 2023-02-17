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Кабмин предлагает создать мобилизационный резерв: одобрен проект закона

Кабмин предлагает создать мобилизационный резерв: одобрен проект закона

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Правительство на заседании одобрило законопроект «О государственных резервах». Формирование резервов предлагается проводить по продовольственной, медицинской, энергетической и технической сферам. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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«В фокусе внимания правительства приоритетной работой остается усиление национальной безопасности во всех сферах. Тот госрезерв, который существовал в Украине с 1991 года, очень долго оставался потомком советской системы. Теперь мы предлагаем в корне изменить подходы к его работе. Предлагается создать государственный материальный резерв и отдельно мобилизационный резерв. Мобилизационный резерв – это наши запасы, которые позволят быстро разворачивать дополнительные военные производства, ремонт военной техники, восстановление критической транспортной инфраструктуры, восстановление энергосистемы и так далее. Формирование резервов будет проходить по сферам: продовольственная, медицинская, энергетическая и техническая. Главная цель – сделать так, чтобы наша страна была в любой момент времени обеспечена всеми первоочередными вещами», – сообщил Шмыгаль.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство получило задание создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, мобилизация
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