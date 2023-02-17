Задержки - это всегда ошибка: Зеленский в очередной раз призвал ускорить военную помощь Украине

КИЕВ. 17 февраля. УНН. россия все еще имеет потенциал и пытается получить дополнительное время для продолжения войны в Украине. Поэтому странам-союзникам нужно ускорить принятие решений о предоставлении Украине оружия, заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Цитата

"К сожалению, у россии есть потенциал, она пытается получить дополнительное время для своей агрессии, торгуя с миром. К сожалению, она еще может уничтожить много жизней, поэтому нам нужно спешить. Нам нужно ускорить наши соглашения, скорость наших поставок, усилить скорость принятия решений по ограничению российского потенциала. Альтернативы скорости нет, потому что это скорость, от которой зависит жизнь. Задержка всегда была и остается ошибкой", - подчеркнул Зеленский.

Детали

Президент заявил, что пока страны договариваются о передаче современных боевых танков, кремль "думает, как задушить Молдову", а пока Украина пытается убедить в необходимости в современной авиации - кремль "уже убедил иранский режим".

"Результат не только летальный: иранские беспилотники в украинском небе, но и то, чем за это расплачивается Кремль. Вы уверены, что это просто деньги, или, возможно, мир столкнется с иранским режимом?" - отметил Зеленский.

Он отметил, что пока союзники "тратят недели на то, чтобы согласовать новые санкции", террористическое государство "ищет способ адаптироваться к уже действующим ограничениям через параллельный импорт, теневое руководство танкерами" и тому подобное. Подытоживая, Зеленский в очередной раз подчеркнул, что проигрыш россии выгоден не только для Украины, но и для всего мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский на Мюнхенской конференции намекнул, что Киеву не хватает "Пращи Давида"