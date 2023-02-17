Шмыгаль: в этом году выплаты для ВПЛ будут автоматически продлены

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Правительство на заседании 17 февраля приняло решение продолжить выплаты внутренне перемещенным лицам, а также субсидий для наиболее уязвимых категорий населения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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«Люди, которые вынуждены были покинуть собственный дом из-за войны, будут и в дальнейшем получать особое внимание и помощь от правительства. В 2022 году мы выплатили для ВПЛ 53,5 млрд грн. В этом году мы автоматически такие выплаты продолжили», – сообщил Шмыгаль.

Также в полной мере будут продолжены выплаты субсидии наиболее уязвимым категориям. В феврале этого года средний размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги в Украине составляет 1 684 грн. Субсидии получают 2,3 млн домохозяйств.

Напомним

В марте правительство проведет индексацию пенсий на 20% под которую попадают все категории, определенные государственным страхованием.