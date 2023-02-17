"Все поставленные Украине системы должны работать, как следует" - Генсек НАТО о потребности в запчастях и боеприпасах

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Союзники по НАТО нацелены на то, чтобы рф не контролировала воздушное пространство над Украиной, продолжая поставки передовых систем ПВО Украине. При этом важно обеспечить, чтобы все системы, которые Украина уже получила, могли работать должным образом. Об этом заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг журналистам накануне Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

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"россия понесла большие потери на земле. Боевая техника, боевые танки, также много личного состава. У них гораздо меньше потерь, когда речь идет об авиации, авиационных ракетах. И поэтому крайне важно добиться того, чтобы россия не получила преимущество в воздухе, контролировала воздушное пространство над Украиной. И союзники на это нацелены, не в последнюю очередь продолжая поставки передовых систем ПВО Украине. Отчасти речь идет о поставках передовых систем, чтобы Украина могла защищать и охранять небо", - сказал Столтенберг.

Детали

При этом, по словам Генсека НАТО, "также очень важно обеспечить, чтобы все системы, которые Украина уже получила, могли работать должным образом".

"Это означает, что существует большая потребность в запасных частях, в обслуживании, в боеприпасах, чтобы гарантировать, что поставленные нами системы ПВО, в том числе современные передовые, могут работать должным образом. И это также было одним из месседжей на встрече министров обороны НАТО на этой неделе, что война в Украине сейчас все больше превращается в изнурительную войну на истощение, а война на истощение - это война логистики. Речь идет о поставках, боеприпасах, в том числе о том, чтобы системы ПВО работали, как следует", - подчеркнул он.

Ранее

Столтенберг отмечал, что союзники по НАТО увеличивают производство боеприпасов, к примеру, 155-миллиметровых, чтобы продолжать поддерживать Украину в борьбе с россией.