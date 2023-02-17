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Нет альтернативы Украине в ЕС и НАТО - Зеленский

Нет альтернативы Украине в ЕС и НАТО - Зеленский

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что нет альтернативы Украине в Европейском Союзе и НАТО, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Нет альтернативы украинской победе. Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству. Поэтому нет и не будет альтернативы тому, чтобы избавиться от российской агрессии окончательно, освободить землю, освободить людей", - заявил лидер.

Детали

По словам Зеленского, для большинства европейцев сегодня уже не стоит вопрос, время для Украины стать полноправным членом ЕС - "мы уже получили статус страны-кандидата и готовимся начать переговоры о членстве". Он добавил, что страна страна уже соединена с европейской экономикой, логистикой и энергетикой.

"Нет альтернативы украинской победе. Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству. Поэтому нет и не будет альтернативы тому, чтобы избавиться от российской агрессии окончательно, освободить землю, освободить людей", - сказал президент.

Он подчеркнул, что совместно с союзниками нужно "освободить Украину и Европу, потому что когда российское оружие стреляет по нам, оно уже нацелено на наших соседей".

Подытоживая, он отметил, что от российской агрессии следует "освободить каждую европейскую институцию и каждую сферу мировой экономики, потому что только тогда будет шанс на свободу".

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина может стать членом Европейского Союза уже через два года.

Источник: УНН
Теги: ЕС, НАТО, Украина, Владимир Зеленский
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