Еще одна психологическая атака рф - Зеленский об угрозе массовых авиаударов

КИЕВ. 17 февраля. УНН. россия распространяет информацию об угрозе авиаударов по территории Украины для очередной психологической атаки на украинцев. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве, передает УНН.

Цитата

"Она атакует нас и использует любые варианты авиации, использует ракетные удары. Самое важное, что с точки зрения защиты мы наверняка на лучшем уровне чем когда-либо за все времена независимости. Здесь можно поблагодарить наших партнеров. Вы видите процент, который мы сбиваем. Мы примерно понимаем, что иногда хуже – 50-60 процентов, иногда лучше – доходим до 80-85 процентов", – сказал Зеленский.

Он также добавил, что россия не выпустит больше ракет, чем тогда, когда в Украине был блэкаут. Тогда по украинской территории оккупанты выпустили более 100 ракет и дронов.

"Бояться нет смысла. Ожидать от них цветов – желания, также нет смысла верить в то, что они говорят. Нет практики доверять им. Рассчитывать на себя и относиться к этим заявлениям, как к еще одной психологической атаке со стороны рф. Верьте в наши силы, самый сложный этап в нашей жизни, я уверен, мы смогли пройти тогда, когда не так много у нас было партнеров", – отметил Зеленский.

Напомним

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сегодня прибыл в Киев, где у него состоялась встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским.