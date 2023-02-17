Зеленский заявил, что в Украине - "одна из самых мощных" антикоррупционных систем в Европе

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Украине – "одна из самых мощных" антикоррупционных систем в Европе. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналиста на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

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"Глубинной коррупции в Украине нет. Многое вымыла война, многие сбежали из государства, если говорить откровенно, многие остались с оккупантами по своей воле. Наше послевоенное общество не простит любые коррупционные шаги, и поэтому я уверен, что мы это поборем. Есть реформы, есть антикоррупционная система – у нас она одна из самых мощных в Европе", - сказал президент.

Детали

Зеленский также сообщил, что в марте должен завершиться конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро, после чего "система будет работать на 100%".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что нет альтернативы Украине в Европейском Союзе и НАТО.