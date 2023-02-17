Большая историческая ошибка: Зеленский предупредил беларусь об участии в войне против Украины

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Если беларусь вступит в войну против Украины, чтобы поддержать россию, это станет большой исторической ошибкой. Об этом предупредил Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

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"Это будет большой ошибкой белорусов, большой исторической ошибкой. Потому что одно дело, когда с их территории, из некоторых аэропортов летит авиация или летели ракеты. Территории, которые они не контролировали, они были под контролем россии. Это одно дело. А другое дело, если ты сознательно идешь в наступление и приобщаешься к российским террористам. Ты в этот момент становишься террористом и таким образом исторически делаешь беларусь частью террористического режима путина и этой захватнической войны", - подчеркнул президент.

Детали

Он добавил, согласно украинским аналитическим данным, 80% белорусов не хотят вступать в войну против Украины, они "не хотят воевать". Поэтому, как заметил лидер, вероятность нападения из беларуси "очень низкая".

"У них недостаточно сил, ресурсов для этого. И если их солдаты придут на нашу землю, они точно не вернутся. Мы защищаем себя", - подытожил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал угрозы президента беларуси александра лукашенко относительно ведения войны вместе с рф против Украины.