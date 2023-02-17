Украина получила от Британии 203 млн долларов через проект Всемирного банка

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Сегодня в Государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступила вторая часть дополнительного финансирования на 203 млн долларов США. Общий объем займа под гарантии Великобритании составляет 500 млн долларов США. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, передает УНН.

Детали

Средства предоставлены на льготных условиях через механизм Всемирного банка как гарантия от Великобритании в рамках Соглашения о предоставлении Украине четвертого дополнительного финансирования в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

Срок погашения кредита – 18,5 года с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка – 0,25 % годовых.

Привлеченные средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми и заработной платы работникам государственных учреждений высшего образования.

«С первых дней полномасштабной войны рф против Украины Великобритания является одним из лидеров по помощи на всех возможных направлениях, в том числе в предоставлении финансовой помощи для нашего государства. Эта помощь дает возможность и в дальнейшем бесперебойно обеспечивать надлежащее финансирование приоритетных расходов. Благодарен правительству Великобритании, а также команде Всемирного банка за непоколебимую позицию в поддержке Украины, которая поможет нам достичь скорейшей победы», – сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) выделит 250 миллионов долларов на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине.