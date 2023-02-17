Недекларирование имущества на более 4,3 млн грн: Наталье Королевской сообщили о подозрении

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Народному депутату Наталье Королевской, которая "забыла" об имуществе на более 4,3 млн грн, сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларации за 2020 год, передает УНН.

Детали

По сообщениям НАБУ и САП, 17 февраля сообщили народному депутату Украины IX созыва о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларации за 2020 год. Ее действия квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины № 1074-ІХ от 04.12.2020). Поскольку местонахождение нардепа не установлено, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

Следствие установило, что народная избранница не задекларировала два земельных участка в Киевской области совокупной площадью более 0,8 га. Кроме того, она "забыла" об имуществе в российской федерации: жилой дом площадью 120,1 кв. м и земельный участок площадью 1,13 га. Общая стоимость незадекларированного имущества составляет более 4,315 млн грн.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали на основании заключения НАПК.

И хотя правоохранители не называют имени народного депутата, УНН стало известно, что речь идет о Наталье Королевской.

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Напомним

В НАПК обнаружили факты, свидетельствующие о незаконном обогащении нардепа Натальи Королевской на сумму 49,6 млн грн и умышленное внесение ею недостоверных сведений в декларации за 2020 год, которые отличаются от достоверных на 3,8 млн грн. Как сообщили в агентстве, обоснованные выводы передадут САП.