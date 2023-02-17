В МВФ заявили об успешных переговорах с Украиной: надеются на продолжение сотрудничества в ближайшие недели

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Персонал МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала по пересмотру Мониторинговой программы, передает УНН со ссылкой на МВФ.

Детали

Миссия Международного валютного фонда во главе с Гэвином Греем встретилась с представителями украинской власти в Варшаве, Польша, в течение 13-17 февраля, чтобы оценить результаты деятельности Украины в рамках Мониторинговой программы, а также продвигать технические и политические дискуссии по среднесрочной макроэкономической и структурной политике.

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"Персонал МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала о пересмотре Мониторинговой программы с участием Совета директоров (PMB). Завершение первого и последнего пересмотра, который подлежит утверждению руководством МВФ, открывает путь к началу обсуждения полноценной программы, которую поддерживает МВФ", - говорится в заявлении.

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Представитель МВФ отметил, что благодаря совместным усилиям Правительства Украины и Национального банка Украины выполнены все количественные и индикативные задачи на конец декабря, а также все пять структурных контрольных показателей на конец января. Среди них – представление Правительством в парламент пакета налоговых законов, направленных на увеличение поступлений, принятие мер Министерством финансов по устранению задолженности, разработка концептуальной записки для системы социальной защиты, создание наблюдательного совета Нафтогаза и согласование ключевых элементов диагностики банковского сектора.

"В 2022 году экономика сократилась на 30 процентов, менее серьезное сокращение, чем ожидалось ранее, а инфляция начала замедляться. В то же время, ближайшая перспектива ухудшилась... в декабре, в том числе из-за атак на критическую инфраструктуру. Тем не менее экономика приспосабливается, и в течение года ожидается постепенное экономическое восстановление.

Фискальная политика в 2023 году должна учитывать потребности в более высоких расходах. Увеличение налоговых поступлений, в том числе путем улучшения администрирования доходов и восстановления налоговой политики до довоенных установок, остается приоритетом. Кроме того, Украина сталкивается с трудной задачей создания фискального пространства для ремонта, связанного с войной, и укрепления системы социальной защиты, не оставляя места для мер, которые подрывают налоговые поступления", - говорится в заявлении.

В МВФ добавляют, что своевременное предоставление значительной внешней поддержки было критически важным для макроэкономической стабильности, и крупномасштабные выплаты будут оставаться важными в 2023 году и в дальнейшем для покрытия потребностей в финансировании и содействия обеспечению стабильности. Усилия по расширению выпуска облигаций на внутреннем рынке облигаций должны продолжаться, чтобы обеспечить стабильное финансирование и устранить зависимость от монетарного финансирования.

"Национальный банк Украины (НБУ) взвешенно реагирует на избыток ликвидности в банковской системе, в том числе путем повышения резервных требований, а также повышения привлекательности активов в национальной валюте с целью сохранения ценовой и внешней стабильности. С начала войны широкомасштабные чрезвычайные меры, введенные в условиях военного положения, помогли сохранить финансовую стабильность. Сейчас идет подготовка к постепенной отмене чрезвычайных мер с целью приведения местных норм в соответствие с международными стандартами. НБУ обновляет стратегию в финансовом секторе как приоритет, ключевым элементом которой станет независимая оценка активов банков, когда это будут позволять условия", - говорится в заявлении.

Кроме того, Гэрвин Грей добавил, что полноценная программа МВФ поддержала бы усилия украинского правительства по вступлению в ЕС. В частности, необходимо продвигать реформаторские инициативы для повышения производительности и конкурентоспособности частного сектора, чтобы помочь заложить основу для прочного послевоенного роста на фоне прогресса на пути вступления в ЕС. Власти достигают прогресса в реформах, направленных на укрепление государственного управления, борьбу с коррупцией и верховенство права, а также закладывают основы для послевоенного роста, хотя повестка дня реформ в этих сферах остается важной. Государственный сектор будет играть важную роль в процессе реконструкции, а меры по повышению эффективности и прозрачности государственных финансов и управления будут критически важными. Ожидается, что частный сектор также присоединится к усилиям по реконструкции.

"Миссия встретилась с главой НБУ Пышным и министром финансов Марченко и другими высокопоставленными государственными чиновниками и хотела бы поблагодарить власти за открытые и конструктивные дискуссии. Персонал МВФ надеется на продолжение тесного сотрудничества в ближайшие недели", - говорится в заявлении.

Напомним

13 февраля миссия МВФ начала работу для пересмотра программы Украины.

Как сообщал УНН, от Украины переговоры с миссией МВФ, которая сегодня начала свою работу для пересмотра Мониторинговой программы, ведут представители Минфина и НБУ - в Варшаве.