Должны направить то, что уже пообещали - Столтенберг о самолетах для Украины

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Страны НАТО в первую очередь намерены отправить в Украину все обещанное вооружение. Только после этого можно будет говорить о поставке самолетов. Об этом в эфире телемарафона сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.

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"В том числе и об этом мы говорим на консультациях со странами НАТО. Такие консультации о том, что нам стоит поставлять Украине продолжаются с тех пор, как началась война. И мы видим, что поддержка со стороны стран НАТО стала намного больше вместе с тем, как стала большей война. Начиная с "Джавелинов", противотанкового оружия, артиллерии и ПВО, далее бронированные машины, танки, а теперь мы говорим о самолетах", – заявил Столтенберг.

Он добавил, что независимо от решения о самолетах, странам Альянса надо понять, что есть насущная необходимость оказывать поддержку прямо сейчас, а поставки самолетов займут время.

"Поэтому мы должны направить то, что уже пообещали, как танки и ПВО. Конечно же важно обсуждать, какое новое оружие стоит предоставить Украине, и так же нужно убедиться, что уже переданное оружие должным образом работает. Поэтому мы должны убедиться, что поставляем достаточно боеприпасов и запчастей, чтобы техника была на ходу, иначе Украина не сможет победить в войне", – сообщил Столтенберг.

Напомним

Республиканец от Техаса Майкл Маккол, возглавляющий комитет по иностранным делам Палаты представителей США, сказал, что Соединенные Штаты должны дать украинцам "все, что им нужно, чтобы победить".