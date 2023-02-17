Делаем все, чтобы усилить наших воинов на передовой, которые вдохновляют мир храбростью и стойкостью - Зеленский

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце 359-го дня полномасштабного вторжения, сообщает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Офиса Президента.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем традиционном вечернем обращении, что сегодня "С визитом в Киеве был Марк Рютте, Премьер-министр Нидерландов. Лидер, который очень помогает нам защищать свободу. Лидер государства, которое очень помогает нам защищать Украину и всю Европу. Нидерланды – среди ведущих партнеров Украины. Это проявляется и в вооруженной поддержке, и в политической, и в юридической".

Также Зеленский отметил, что вместе с Премьер-министром Нидерландов были проведены содержательные переговоры.

"Сегодня мы провели с Марком, как всегда, содержательные переговоры. Будет больше оружия для наших воинов, будет больше давления на государство-террориста, будет больше возможностей восстановить справедливость", - рассказал Президент Украины.

"Вместе с Нидерландами мы работаем над наказанием России за эту агрессию и над компенсацией ущерба, нанесенного войной. Есть уже конкретное решение – разместить в Гааге реестр убытков. Это первый весомый элемент будущего компенсационного механизма. Россия будет привлечена к полной ответственности за все, что она сделала против Украины и украинцев", - сообщил Владимир Зеленский в своем обращении.

Президент Украины отметил, что "Сегодня имел честь представить наш народ, наших защитников, наших защитниц на открытии Мюнхенской конференции по безопасности. Это одно из самых весомых международных собраний, и на нынешней конференции представлены значимые силы современного мира. Благодаря всем вам, украинцы и украинки, которые защищают наше государство, России в Мюнхене нет".

"Ключевой месседж Украины на конференции по безопасности очевиден: мы должны сделать все, чтобы уже в этом году обеспечить крах российской агрессии. Это возможно. Это необходимо. Но это возможно, если Украина получит то оружие, которое необходимо для этого. Поэтому наш дипломатический марафон продолжается без перерыва – с моего визита в Вашингтон в декабре", - подчеркнул Зеленский.

До этого он сообщил, что "Уже создана танковая коалиция для Украины, уже снимается табу на поставки дальнобойных ракет, уже есть новые достижения в усилении нашей артиллерии и уже мир услышал, насколько необходимым для общемировой безопасности является создание авиационной коалиции для Украины".

Зеленский отметил: "На следующей неделе представим важную резолюцию, и сегодня я представил ее ключевой смысл, в частности лидерам и главам правительств государств Карибского содружества".

"Конечно, сегодня, как и в любой другой день, я на постоянной связи’с командующими. Я провел совещание с представителями сектора обороны.

Мы делаем все, чтобы усилить наших воинов на передовой – наших героев, которые вдохновляют мир тем, как храбро и стой", - подчеркнул Президент Украины.