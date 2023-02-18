путин совершил две стратегические ошибки, когда решил вторгнуться в Украину - Столтенберг

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Путин, решив напасть на Украину, просчитался. Он недооценил силу и храбрость украинцев, а также решимость НАТО в помощи Украине. Об этом в эфире телемарафона сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.

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«путин совершил две стратегические ошибки, когда решил вторгнуться в Украину. Первая и самая важная – он абсолютно недооценил силу, храбрость и упорство украинского народа, украинского политического руководства и украинских Вооруженных Сил. Другой стратегический просчет – он так же недооценил НАТО и наших партнеров, нашу решимость и готовность помогать Украине. Потому что если президент Путин победит, это будет трагедия для Украины и очень опасно для нас. Потому что урок, который вынесет он – что с помощью грубой военной силы можно достичь своих целей и это сделает гораздо более уязвимым НАТО и его отдельных членов», – сообщил Столтенберг.

Напомним,

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что ложился спать накануне 24 февраля 2022 года, прекрасно зная о бойне, которая разразится через несколько часов.



