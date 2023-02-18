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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила подарок от учеников из Калуша

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила подарок от учеников из Калуша

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила подарок от учеников лицея города Калуш. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, передает УНН.

Детали

"Спасибо за трогательные письма и рисунки из Украины, за красивый рушник, который вы мне прислали. Ваша доброта и креативность действительно скрасили мой день", - написала Президент Еврокомиссии.

Также фон дер Ляйен сказала о том, что в ЕС об Украине думают каждый день.

"Я хочу, чтобы вы знали, что мы, в Европейском Союзе, думаем о вас каждый день. Ваша храбрость в эти темные времена достойна удивления, и вы вдохновляете всех нас. Когда мир вернется в Украину, мы вместе с вами отстроим вашу прекрасную страну", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Также она оставила послание для украинских детей "оставайтесь сильными. Продолжайте учиться, играть и мечтать о счастливом будущем".

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Публикация от Ursula von der Leyen (@ursulavonderleyen)

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Калуш, Урсула фон дер Ляйен
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