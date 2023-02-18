В Латвии запретили въезд еще трем российским актерам, которые выступали в оккупированном Крыму

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Латвия запретила въезд трех граждан россии - актеров театра Дамира Садреева, Алексея Швецова и Виталия Сколова, передает УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение включить в список нежелательных для Латвии лиц трех граждан рф. В список попали актеры театра Дамир Садреев, Алексей Швецов и Виталий Сколов.

В МИД Латвии отметили, что сотрудники театра продолжают активно выступать в оккупированном рф Крыму.

Учитывая принципиальную поддержку Латвии целостности украинских территорий, въезд таких людей в Латвию и пребывание там является нежелательным, говорится в сообщении.

Дополнение

В Министерстве иностранных дел Латвии отмечают, что страна решительно осуждает агрессию россии против Украины и ее территориальной целостности, которая началась в 2014 году, а также неспровоцированное и неоправданное полномасштабное военное вторжение в Украину, которое продолжается уже почти год.

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