Кулеба предложил Ираку присоединиться к "Формуле мира" Зеленского

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном, во время которой пригласил страну присоединиться к реализации "Формулы мира" Президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы внешнеполитического ведомства.

Цитата

"Я встретился со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном для развития наших двусторонних отношений и международного сотрудничества. Я также предложил Ираку присоединиться к усилиям по реализации украинской Формулы мира", - написал Кулеба.

Напомним

Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с россией можно начинать только с вопроса о территориальной целостности Украины, которая должна быть полностью восстановлена.