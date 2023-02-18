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Кулеба предложил Ираку присоединиться к "Формуле мира" Зеленского

Кулеба предложил Ираку присоединиться к "Формуле мира" Зеленского

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном, во время которой пригласил страну присоединиться к реализации "Формулы мира" Президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы внешнеполитического ведомства.

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"Я встретился со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном для развития наших двусторонних отношений и международного сотрудничества. Я также предложил Ираку присоединиться к усилиям по реализации украинской Формулы мира", - написал Кулеба.

Напомним

Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с россией можно начинать только с вопроса о территориальной целостности Украины, которая должна быть полностью восстановлена.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Ирак, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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