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Генсек НАТО призывает "дать Украине то, что ей нужно для победы" - AFP

Генсек НАТО призывает "дать Украине то, что ей нужно для победы" - AFP

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Ожидается, что в субботу Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявит на Мюнхенской конференции по безопасности, что союзники должны предоставить Украине то, что ей нужно, чтобы победить рф. С текстом его заявления ознакомилось AFP, пишет УНН.

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«Мы должны дать Украине то, что ей нужно, чтобы победить и одержать верх как суверенная, независимая нация в Европе», - заявит он мировым лидерам, собравшимся на конференции, согласно выдержкам из его выступления, с которыми ознакомилось AFP.

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Источник: УНН
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