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У языкового омбудсмена отреагировали на инцидент с отказом в обслуживании на украинском в одесском кафе

У языкового омбудсмена отреагировали на инцидент с отказом в обслуживании на украинском в одесском кафе

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В офисе языкового омбудсмена отреагировали на инцидент с отказом в обслуживании на украинском языке в одесском кафе, пишет УНН.

Цитата

"На владельца одесского заведения «Cafe de Flore», в котором выгнали клиентку за просьбу обслуживать на государственном языке, составлен административный протокол", - цитируют в ведомстве представительницу Уполномоченного по защите государственного языка Ярославу Витко-Присяжнюк.

Детали

Комментируя ситуацию, она отметила, что “выгонять клиентку из заведения за просьбу обслуживать на государственном, - это больше, чем нарушение языкового закона". "Думаю, владелец кафе сполна ощутил на себе реакцию общества”, - отметила она.

“Отдельно обращаю внимание местных властей на этот случай и прошу принять безотлагательные меры реагирования. (...) Со своей стороны мы инициировали утверждение областной языковой программы, увеличиваем сеть языковых курсов, сотрудничаем с правоохранительными органами, помогаем студенческим языковым омбудсменам, оказываем практическую помощь общинам юга Украины”, - уточнила Ярослава Витко-Присяжнюк.

Контекст 

В одесском заведении общественного питания посетительнице отказали в обслуживании на украинском языке, о чем девушка сообщила в TikTok.

Справочно

В соответствии со статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» обслуживание потребителей осуществляется на государственном языке. С 16 июля 2022 года введена административная ответственность за нарушение языкового закона. Размер штрафа составляет от 3400 до 8500 грн, если нарушение совершено впервые. За повторное в течение года нарушение будет налагаться штраф от 8500 до 11900 грн.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, омбудсмен, кафе, украинский язык, штраф
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