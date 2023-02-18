Дипломатия вооружений: Кулеба призвал США поспешить со стартом учений украинских пилотов на F-16

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на встрече с сенаторами призвал США как можно быстрее начать обучение украинских пилотов на F-16, пишет УНН.

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"Целенаправленная встреча с двухпартийной делегацией Сената США. Я призвал США как можно быстрее начать обучение украинских пилотов на F-16. Мы также обсудили пути к победе Украины в этом году и будущее рф", - написал он в Twitter.

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