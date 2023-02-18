Глава Еврокомиссии призвала союзников "удвоить" поддержку Украины

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что союзники должны "удвоить" поддержку Украины, передает УНН.

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«Мы должны удвоить и мы должны продолжать действительно массированную поддержку, которая необходима, чтобы эти империалистические планы путина полностью провалились. Это одна цель. И чтобы Украина была способна победить. А по военной поддержке, действительно, я думаю, что сейчас самое время действительно ускорить производство и увеличить производство стандартизированной продукции, в которой Украина остро нуждается. Например, стандартизированных боеприпасов. Не может быть так, чтобы мы месяцами и годами ждали, пока мы сможем перепланировать и сможем доставить это в Украину», – сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности.

Дополнение

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что союзники по НАТО увеличивают производство боеприпасов, к примеру, 155-миллиметровых, чтобы продолжать поддерживать Украину в борьбе с россией.