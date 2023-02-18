"Безрисковых вариантов нет": Столтенберг ответил на опасения относительно поддержки Украины

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности призвал союзников "дать Украине то, что ей нужно для победы", и ответил на опасения относительно поддержки Украины, пишет УНН.

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"Мы уже можем извлечь некоторые важные уроки из войны. Во-первых, мы должны сохранить и усилить нашу поддержку Украины. путин не планирует мира. Он планирует больше войны. Новые наступления, - сказал Столтенберг. - И нет никаких признаков того, что он изменил свои амбиции. Он мобилизует сотни тысяч солдат. Все больше переводя российскую экономику на военные рельсы. И обращаясь к другим авторитарным режимам, таким как Иран и Северная Корея, чтобы получить больше оружия".

"Поэтому мы должны дать Украине то, что ей нужно, чтобы победить и взять верх как суверенная, независимая нация в Европе", - подчеркнул Генсек НАТО.

Он при этом ответил на опасения относительно поддержки Украины.

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"Некоторые опасаются, что наша поддержка Украины может спровоцировать эскалацию. Позвольте мне быть понятным. Безрисковых вариантов нет. Но самый большой риск – это победа путина", - подчеркнул Столтенберг.

По словам Генсека НАТО, "если путин победит в Украине, месседжем для него и других авторитарных лидеров будет то, что они могут применить силу, чтобы получить то, что хотят. Это сделает мир более опасным. И нас более уязвимыми", - еще раз повторил он.

Поэтому, отметил Столтенберг, "поддерживать Украину не только морально правильно, это также отвечает интересам нашей собственной безопасности".

Дополнение

Столтенберг указывал, что НАТО видит признаки того, что российский диктатор владимир путин не собирается идти на мирные переговоры и готовится к новым атакам на Украину, и подчеркнул необходимость поставить Украине необходимое оружие.