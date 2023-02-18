Глава МИД Венгрии Сийярто попытался объяснить свой визит в минск

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил свой визит в минск тем, что якобы попросил "белорусских партнеров" не делать шагов, которые могут затянуть войну, или географически ее расширить. Об этом информирует издание Magyar Hirlap, пишет УНН.

Сийярто ответил на вопрос журналиста о своем визите в минск в понедельник и сказал, что там он "передал сообщение относительно объявления прекращения огня и начала мирных переговоров".

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"Я сказал об этом своим белорусским партнерам и попросил их, как мы просим всех членов международного сообщества, не делать воинственных шагов, шагов, которые могут привести к затягиванию войны во времени или, в зависимости от обстоятельств, ее географическому расширению", - подчеркнул он.

Детали

Глава МИД Венгрии добавил, что не вел в минске переговоры ни с кем, кроме белорусских переговорщиков.

"Я вижу, что у определенной части прессы есть фантазии, а также вижу, что есть и увлечение сайтом Flightradar, и в принципе с этим проблем нет, но я честный человек, если захочу вести переговоры с россиянами, я поеду в москву", - заявил он.

"Если я захочу вести переговоры с россиянами, я поеду в москву и доложу об этом. Мне не нужно вести переговоры с россиянами в минске..." - сказал Сийярто.

"Ни я, ни кто-то из членов моей делегации не вел переговоры ни с кем, кроме белорусских переговорщиков", - заявил он.

Дополнение

Глава МИД Венгрии Сийярто посетил минск 13 февраля.