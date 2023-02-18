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Непоколебимая поддержка Украины, вступление Финляндии и Швеции в НАТО: Столтенберг рассказал об ожиданиях от саммита в Вильнюсе

Непоколебимая поддержка Украины, вступление Финляндии и Швеции в НАТО: Столтенберг рассказал об ожиданиях от саммита в Вильнюсе

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал, что ожидает демонстрацию поддержки Украины и вступление Финляндии и Швеции в Альянс на саммите в Вильнюсе 11 и 12 июля 2023 года, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Успехом (саммита - ред.) будет демонстрация непоколебимой поддержки Украины. И я абсолютно уверен, что в Вильнюсе так будет. Речь идет о том, чтобы повторить нашу приверженность укреплению нашей безопасности и обороны, построить партнерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе... Есть еще одна вещь, которая свидетельствует об успехе - это то, что мы расширим Альянс. Я действительно упорно работаю и надеюсь, что на саммите в Вильнюсе мы завершим процесс вступления Финляндии и Швеции и примем двух новых членов Альянса", - сказал он.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны НАТО обсудят, как увеличить расходы на оборону европейских союзников и Канады во время саммита, который пройдет в Вильнюсе.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Йенс Столтенберг

В тексте упоминаются

Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
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