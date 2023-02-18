Украина станет членом НАТО, но сначала нужно остановить российскую агрессию - Столтенберг

КИЕВ. 18 февраля. УНН. НАТО поддерживает будущее членство Украины в Альянсе, однако на сегодня первоочередной задачей является сдержать российскую агрессию и не допустить ее продолжения. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

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"Позиция НАТО относительно членства Украины неизменна. Мы еще в 2008 году договорились, что Украина станет членом Альянса, и это наша позиция до сих пор. Сейчас важно обеспечить, чтобы Украина одержала победу как суверенное независимое государство, потому что без Украины как суверенного независимого государства невозможно обсуждать любые отношения между НАТО и Украиной в будущем. Поэтому срочно необходимо оказать военную поддержку, как это делают наши союзники ежедневно", - подчеркнул Генсек.

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Он также отметил, что поддерживает инициативу британского премьер-министра Риши Сунака по обсуждению договоренностей, которые нужны для обеспечения и прочного мира после окончания войны.

"Когда война закончится, нам нужно сделать так, чтобы история не повторилась. Чтобы россия не продолжала вторгаться в Украину. Мы не можем допустить, чтобы россия продолжала разрывать европейскую безопасность, и нам нужно разорвать круг российской агрессии против европейских стран", - добавил Столтенберг.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что нет альтернативы Украине в Европейском Союзе и НАТО.