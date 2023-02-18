Кулеба встретился с министрами G7: будут быстрые поставки оружия и новые санкции

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встретился с коллегами из "Группы семи", где стороны обсудили все, что нужно для победы Украины в 2023 году, пишет УНН.

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"Я принял участие в министерской встрече «Группы семи» по приглашению министра иностранных дел Японии Хаяси Йосимаса. Мы сосредоточились на всем, что нужно для победы Украины в 2023 году. Будут быстрые поставки оружия и новые санкции. россия должна понять, что мы не устанем противостоять ее агрессии", - написал Кулеба в Twitter.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на встрече с сенаторами призвал США как можно быстрее начать обучение украинских пилотов на F-16.