США официально определили, что россия совершает преступления против человечества - Харрис

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Соединенные Штаты официально определили, что военные рф, которая развернула войну против Украины, совершают преступления против человечества. Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила вице-президент США Камала Харрис, передает корреспондент УНН.

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"США официально определили, что россия совершает преступления против человечества. И я говорю всем, кто совершает эти преступления, а также их руководителям, которые являются соучастниками этих преступлений - вы будете отвечать... Мы и в дальнейшем будем поддерживать юридический процесс в Украине и международные расследования, потому что справедливость должна господствовать", - подчеркнула Харрис.

Детали

Она рассказала, что россия с первых дней полномасштабного вторжения совершает ужасные зверства и военные преступления против украинцев. Харрис напомнила о фото разрушенного Мариупольского драмтеатра, расстрелянных гражданских в Буче, а также о фактах пыток, изнасилований, депортации украинцев на территорию рф, в том числе и детей.

"Я знаю очень четко о важности сбора фактов и важности проверки законов. В случае действий россии в Украине, мы исследовали доказательства. Мы знаем правовые стандарты, и мы не сомневаемся - это преступления против человечества", - сказала вице-президент.

Она призвала представителей стран-союзников "обновить приверженность подотчетности и восстановить верховенство права".

"Давайте согласимся от всех жертв, как известных, так и неизвестных - справедливость должна господствовать. В этом наш моральный призыв", - подытожила она.

Напомним

Для мобилизации усилий Евросоюза, его государств-членов и стран-партнеров, Украина выступила с инициативой создать комплексную платформу по содействию в организации расследования военных преступлений, совершенных рф в Украине.