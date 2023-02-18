Глава МИД Германии Бербок заявила о продвижении резолюции ООН к годовщине вторжения рф в Украину

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Германия продвигает резолюцию Генеральной ассамблеи ООН к годовщине вторжения рф в Украину 24 февраля. Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пишет УНН.

Цитата

"Мир должен говорить одним голосом о войне россии. Вот почему мы продвигаем резолюцию ГА ООН на следующей неделе по случаю годовщины 24 февраля. И мы работаем над тем, чтобы преступление агрессии не осталось безнаказанным", - заявила глава МИД ФРГ, которую цитируют в министерстве.

Детали

Бербок отметила, что ничто на Мюнхенской конференции по безопасности не похоже на прошлый год. "Это был ужасный год. Но и большое единство. Мы разделяем убеждение с нашими международными партнерами: война должна закончиться как можно быстрее. Но не в навязанном мире", - сказала она.

"Сегодня то же самое, что и год назад: если россия прекратит воевать, то войны больше не будет, если Украина прекратит воевать, то Украины больше не будет. А также никакого международного мирного порядка. Война путина сделала весь мир менее безопасным", - отметила глава МИД ФРГ.

По ее словам, это имеет большие глобальные последствия: отсутствие продовольственной безопасности, отсутствие безопасности в отношении сырья, расшатывание международного права. "Вот почему мы полагаемся на очень активную дипломатию здесь в Мюнхене", - указала Бербок.

Также Бербок, которую цитирует журналист Politico, отметила, что "хорошо", что Китай хочет предложить мирный план для россии и Украины.

Однако, добавила Бербок, она напомнила высокопоставленному дипломату Китая Ван И, что "справедливый мир означает не вознаграждение агрессора, а защиту международного права и тех, кто подвергся нападению".

Новость дополняется...