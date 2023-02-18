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Украина рассчитывает получить приглашение в НАТО уже в июне этого года - Стефанчук

Украина рассчитывает получить приглашение в НАТО уже в июне этого года - Стефанчук

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона сообщил, что Украина рассчитывает получить приглашение о вступлении в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе в июне этого года, информирует УНН.

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"На конференции обсуждаются вопросы вооружения, санкций против рф, репарации, конфискация российских активов, начало переговоров в ЕС, европейская и евроатлантическая интеграция, вопросы связанные с приглашением Украины в НАТО.

Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение в НАТО и начнет уже свой путь в Альянс", - сказал он.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

В Альянсе неоднократно заявляли об "открытых дверях" в НАТО для Украины. При этом никакие возможные сроки не называются.

Источник: УНН
Теги: НАТО, война, Руслан Стефанчук
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