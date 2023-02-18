Украина получит самолеты, это вопрос времени и процедуры - Кулеба

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на Мюнхенской конференции по безопасности выразил уверенность, что Украина получит самолеты от западных союзников, "это вопрос времени и процедуры", передает корреспондент УНН.

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"Я рискну сказать, что Украина получит самолеты, это вопрос времени и процедуры... Это займет больше времени, чем танки. Мы это понимаем, но сама логика, базовое ощущение того, как развивается ситуация, приведет нас всех к решению по самолетам", - сказал Кулеба.

Детали

Обращаясь к западным союзникам, Кулеба сказал, что лучше начать подготовку пилотов, прежде чем потенциально прислать истребители.

"Сначала было принято решение предоставить Украине определенные типы вооружения, затем началось обучение. Это пустая трата времени, поэтому мы предлагаем как можно скорее изменить планы и начать тренировки. Наша просьба ко всем нашим союзникам, которые потенциально могут предоставить нам самолеты, начать учения как можно скорее, не беря сейчас никаких дополнительных обязательств на себя", - подытожил он.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встретился с коллегами из "Группы семи", где стороны обсудили все, что нужно для победы Украины в 2023 году.