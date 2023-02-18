Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,10 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
За границу эвакуировали более 5,3 тыс. детей-сирот и лишенных родительской опеки
За границу эвакуировали более 5,3 тыс. детей-сирот и лишенных родительской опеки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4755

Кулеба: Лучшие гарантии безопасности сейчас - санкции, деньги, оружие и вера партнеров в победу Украины

Кулеба: Лучшие гарантии безопасности сейчас - санкции, деньги, оружие и вера партнеров в победу Украины

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Лучшие гарантии безопасности сейчас - санкции, оружие и деньги. Однако, самая главная из них - это вера в победу Украины, заявил во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Лучшие гарантии безопасности на сегодня, - санкции, оружие и деньги. Но, я считаю, что самая важная гарантия безопасности, которую партнеры могут дать Украине - это формально и безоговорочно верить в победу Украины. Если это основополагающий принцип политики, все остальное последует за ним", - сказал Кулеба.

Детали

По его словам, если в Берлине, Вашингтоне и других столицах стран-партнеров решения будут базироваться на утверждении, что Украина победит, это станет отправной точкой для принятия решений с технической точки зрения. Кроме этого, министр в очередной раз рассказал, что долгосрочная победа Украины будет включать возмещение убытков, привлечение к ответственности всех виновных в преступлениях в стране, а также изменение россии.

"Я не сомневаюсь, что мы станем членами ЕС, НАТО, но в конце концов единый прочный мир евроатлантического пространства станет возможным после того, как россия не будет представлять угрозы. Для этого нам нужно, чтобы россия изменилась...

Если мы будем основывать нашу политику и решения на предпосылке, что это наша цель – долгосрочная безопасность в евроатлантическом регионе, когда Украина является полноправной частью этого евроатлантического региона – тогда это закончится, россия не будет угрозой. Иначе, я не хочу показаться слишком жестким, но так или иначе будет война", - заявил Кулеба.

Он отметил, что пока российский диктатор владимир путин будет находиться у власти, остальные страны мира "будут иметь проблемы", поскольку Украина "является его личной одержимостью". Он добавил, что для Киева и союзников "будет момент между тем, когда путин уйдет и появится новый лидер", поэтому сейчас они должны совместно работать на дипломатической арене и поле боя для победы.

Напомним

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если сейчас не остановить российскую агрессию, то "откроется ящик Пандоры", и каждый будущий агрессор сделает вывод, что "если кремлю все сошло с рук, то и им тоже".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Дмитрий Кулеба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.