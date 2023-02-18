В Офисе Президента подтвердили приглашение Орбана в Украину

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев во время встречи в рамках саммита лидеров ЕС в Брюсселе 9 февраля. Об этом в интервью Крым.Реалии сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, пишет УНН.

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"Президент Украины неоднократно приглашал премьер-министра Виктора Орбана прибыть в Украину, в Киев. Сесть за стол и поговорить обо всех аспектах, в частности волнующих Венгрию. Мы готовы предложить свои подходы как это решить...

Поэтому премьер-министра Венгрии пригласили в Украину, и надеемся, что он может быть здесь. Известна позиция Венгрии, которая говорит, что она не будет оказывать военную помощь Украине. Лучшее в дипломатии – это всегда диалог, разговор. Президент Украины имел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Венгрии и до войны, и во время войны. Диалог есть. Но, конечно, во время полноценного визита гораздо больше возможностей и шансов провести его предметно и продуктивно", - рассказал Жовква.

Детали

Он отметил, что присутствовал на встрече Зеленского с венгерским премьером 9 февраля. По его словам, это была встреча в кругу еще нескольких лидеров. Жовква добавил, что на этой встрече украинский президент в частности, обсуждал с Орбаном евроинтеграционный путь Украины, "и мы услышали конструктив по этому поводу".

Принял ли Орбан приглашение Зеленского, неизвестно.

Напомним

Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую помощь Украине, заявил госсекретарь Венгрии по международным коммуникациям Золтан Ковач после встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.