ГУР: россия сосредоточила около 450 самолетов и 300 вертолетов в 200 км от границы с Украиной

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью Kyiv Post сообщил, что россия сосредоточила около 450 самолетов тактической авиации и около 300 вертолетов в 200 километрах от границы с Украиной. В то же время разведчик пояснил, что массированный ракетный удар по Киеву "маловероятен", информирует УНН.

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"Мы располагаем информацией о наличии примерно 450 самолетов тактической авиации (не стратегических бомбардировщиков) и около 300 вертолетов, половина из них – ударные. Они размещены в основном на территории российской федерации не менее чем в 200 километрах от границы, сосредоточены в разных местах, но вне нашей досягаемости", – сказал Юсов.

Детали

Разведчик объяснил, что, российская авиация намеренно расположена на расстоянии 200 километров или более от границы, чтобы не попасть в зону потенциального 80-километрового удара HIMARS. Он отметил, что согласно последним оценкам военных угроз безопасности Украины, россия не планирует использовать все эти самолеты одновременно для массированной воздушной атаки, но они могут быть использованы для поддержки наступления кремля на востоке Украины.

"Эти силы могут быть использованы в первую очередь на Донбассе. Нападение с воздуха на Киев маловероятно... Наступление россии на востоке продолжается, и это реализация плана путина по захвату территорий Донецкой и Луганской областей до конца марта", - сказал Юсов.

Кроме этого, представитель ГУР предположил, что нынешняя попытка москвы захватить полностью две восточные области Украины закончится неудачей, "все равно, с самолетами или без".

Напомним

Главная оперативная задача оккупантов – действия на востоке Украины, рассказал в комментарии одному из украинских телеканалов представитель ГУР МОУ Андрей Юсов. Он добавил, что активизацию российских оккупационных войск, которая сейчас продолжается, не стоит сравнивать с полномасштабным вторжением.