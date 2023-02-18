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Давление мира должно быть таким, чтобы рф не успевала находить новые формы террора - Зеленский

Давление мира должно быть таким, чтобы рф не успевала находить новые формы террора - Зеленский

КИЕВ. 18 февраля УНН. Давление мира должно быть таким, чтобы россия не успевала находить новые формы террора. Об этом в своем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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"Давление мира должно быть таким, чтобы россия не успевала находить новые формы террора. Наша дипломатическая работа на следующей неделе будет посвящена именно этому – именно ускорению нашего движения. Ожидаем весомых новостей для Украины, для нашей безопасности", - отметил он.

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Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
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