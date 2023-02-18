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Кулеба скоординировал с Блинкеном работу по мобилизации поддержки будущих голосований в ООН

Кулеба скоординировал с Блинкеном работу по мобилизации поддержки будущих голосований в ООН

КИЕВ. 18 февраля УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба скоординировал с государственным секретарем США Энтони Блинкеном работу по мобилизации поддержки голосований в ООН. Об этом Кулеба написал в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Я поблагодарил Энтони Блинкена и США за поддержку Украины. Мы полны решимости ускорить предоставление военной помощи. Мы также скоординировали нашу совместную работу по мобилизации поддержки для будущих голосований в ООН. Я повторил свой призыв к США начать обучение украинских пилотов на F-16”, — отметил Кулеба.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на встрече с сенаторами призвал США как можно быстрее начать обучение украинских пилотов на F-16.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Дмитрий Кулеба
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