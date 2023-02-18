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Зеленский: должны сделать все, чтобы ускорить российский проигрыш

Зеленский: должны сделать все, чтобы ускорить российский проигрыш

КИЕВ. 18 февраля УНН. Сигналы, которые сегодня были в Мюнхене подтверждают, что российская агрессия будет иметь только один финал, а именно – проигрыш государства-террориста. Об этом в своем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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“Сегодня в Германии, в Мюнхене, продолжила работу конференция по вопросам безопасности. Это второй день конференции. Не просто украинская тема, а именно тема украинской победы, которую мы приближаем, сегодня очевидно доминировала в дискуссиях на конференции. Есть важные заявления мировых лидеров в поддержку нашего государства, есть и сигналы об усилении оружия для нашей защиты”, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что это касается, в частности, дальнобойных ракет, другого оружия, долговременности поддержки Украины.

“Я благодарен всем лидерам за поддержку и за то, что было вчера. И за сигналы, которые сегодня были в Мюнхене. Которые подтверждают, что российская агрессия будет иметь только один финал, а именно — проигрыш государства-террориста. И мы должны сделать все, чтобы ускорить российский проигрыш”, — сказал Зеленский.

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Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
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