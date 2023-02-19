Макрон: позицией Франции никогда не будет разгромить рф

КИЕВ. 19 февраля УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция хочет увидеть поражение российских захватчиков в Украине, но не разгром рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

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“Я хочу, чтобы россия потерпела поражение в Украине, и я хочу, чтобы Украина смогла защитить свою позицию, но я убежден, что в конечном итоге это не закончится военным путем... Я не думаю, как некоторые считают, что россия должна быть полностью разгромлена, атакована на своей земле. Эти наблюдатели хотят, прежде всего всего, раздавить россию. Это никогда не было позицией Франции и не будет”, - сказал Макрон.

Он также добавил, что поддержка Киева должна быть “усилена” для того, чтобы двигаться к “переговорам, которые заслуживают доверия”.

“Сегодня нужно, чтобы Украина осуществила военное наступление, которое прорвет российский фронт, чтобы спровоцировать возвращение к переговорам”, — подчеркнул Макрон.

Напомним

Эммануэль Макрон заявил, что рассматривает возможность лишить владимира путина высшей награды Франции.