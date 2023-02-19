Оказались шпионами: Нидерланды выслали российских дипломатов
КИЕВ. 19 февраля УНН. 18 февраля, Нидерланды выслали из страны российских дипломатов, которые оказались шпионами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.
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"москва тайно назначает дипломатами офицеров разведки, и из-за этого около десяти сотрудников российского посольства должны в течение двух недель покинуть страну", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра.
Министр отметил, что, в Амстердаме закроется российский торговый офис, а с 20 февраля в санкт-петербурге будет закрыто генеральное консульство Нидерландов.
Он добавил, что москва задерживает выдачу виз для нидерландских дипломатов.
“Было предпринято много попыток найти решение. россия продолжает затягивать этот вопрос, и это неприемлемо... Мы здесь главные, а они нет”, — подчеркнул министр.
Отмечается, что посольство Нидерландов в москве продолжит работу.
“Важно оставлять посольства открытыми как канал коммуникации даже сейчас, когда отношения с россией сложнее, чем когда-либо”, — сказал Гукстра.
Напомним,
Нидерланды вместе с Германией и Данией собираются передать Украине около 100 танков Leopard.