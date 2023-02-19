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Оказались шпионами: Нидерланды выслали российских дипломатов

Оказались шпионами: Нидерланды выслали российских дипломатов

КИЕВ. 19 февраля УНН. 18 февраля, Нидерланды выслали из страны российских дипломатов, которые оказались шпионами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.

Цитата

"москва тайно назначает дипломатами офицеров разведки, и из-за этого около десяти сотрудников российского посольства должны в течение двух недель покинуть страну", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра.

Министр отметил, что, в Амстердаме закроется российский торговый офис, а с 20 февраля в санкт-петербурге будет закрыто генеральное консульство Нидерландов.

Он добавил, что москва задерживает выдачу виз для нидерландских дипломатов.

“Было предпринято много попыток найти решение. россия продолжает затягивать этот вопрос, и это неприемлемо... Мы здесь главные, а они нет”, — подчеркнул министр.

Отмечается, что посольство Нидерландов в москве продолжит работу.

“Важно оставлять посольства открытыми как канал коммуникации даже сейчас, когда отношения с россией сложнее, чем когда-либо”, — сказал Гукстра.

Напомним, 

Нидерланды вместе с Германией и Данией собираются передать Украине около 100 танков Leopard.

Источник: УНН
Теги: Нидерланды
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