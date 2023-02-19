Пелоси назвала первостепенной задачей передачу истребителей F-16 для Украины
КИЕВ. 19 февраля УНН. Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая до сих пор занимает влиятельные позиции в Демократической партии, поддержала передачу истребителей F-16 Украине, передает УНН.
Детали
Пелоси выступая на Мюнхенской конференции по безопасности отметила, что в течение 2022 года американские законодатели последовательно работали над выполнением запросов Украины о предоставлении военной поддержки.
“Сейчас мы хотим достичь передачи F-16. Я полностью это поддерживаю и надеюсь, что это будет реализовано”, — сказала она и добавила, что решение еще не принято, но передача истребителей является первостепенной задачей.
Кроме этого Пелоси высказалась в пользу того, чтобы начать обучение украинских летчиков использованию F-16 “уже сейчас, потому что это займет некоторое время”.
Напомним
Кулеба призвал США поспешить со стартом учений украинских пилотов на F-16.