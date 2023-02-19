Пелоси назвала первостепенной задачей передачу истребителей F-16 для Украины

КИЕВ. 19 февраля УНН. Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая до сих пор занимает влиятельные позиции в Демократической партии, поддержала передачу истребителей F-16 Украине, передает УНН.

Детали

Пелоси выступая на Мюнхенской конференции по безопасности отметила, что в течение 2022 года американские законодатели последовательно работали над выполнением запросов Украины о предоставлении военной поддержки.

“Сейчас мы хотим достичь передачи F-16. Я полностью это поддерживаю и надеюсь, что это будет реализовано”, — сказала она и добавила, что решение еще не принято, но передача истребителей является первостепенной задачей.

Кроме этого Пелоси высказалась в пользу того, чтобы начать обучение украинских летчиков использованию F-16 “уже сейчас, потому что это займет некоторое время”.

Напомним

Кулеба призвал США поспешить со стартом учений украинских пилотов на F-16.