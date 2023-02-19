СМИ: Китай может предоставлять россии нелетальную военную помощь

КИЕВ. 19 февраля УНН. Китай может предоставлять россии нелетальную военную помощь, такая помощь может включать форму или бронежилеты, пишет NBC News со ссылкой на четырех американских чиновников, передает УНН.

Детали

Официальные лица отказались называть какие-либо детали относительно этой помощи, но сказали, что она может включать снаряжение для весеннего наступления рф, в частности форму или бронежилеты.

Белый дом, по информации издания, обеспокоен, что Пекин рассматривает возможность отправки рф летальной помощи.

“Мы четко выразили свою обеспокоенность относительно летальной помощи. Мы еще не видели, чтобы они переступили эту черту, но мы не думаем, что они прекратили это обсуждать”, — сказал источник.

Китай, по словам источника, пытается действовать незаметно, а последние тенденции указывают на потенциально более ощутимую поддержку китайским правительством армии рф.

Также один из источников сообщил, что помощь Китая рф была существенной частью разговора во время встречи государственного секретаря США Энтони Блинкена с главным дипломат Китая Ван И после Мюнхенской конференции по безопасности.

По данным издания, Блинкен и другие официальные лица США на конференции в Мюнхене делились с партнерами информацией о китайской помощи россии.

Издание пишет, что пока неизвестно, нарушает ли поддержка Китая рф какие-либо санкции и введут ли США санкции или ограничения в отношении Китая. По словам одного из источников, который знаком с мнением Белого дома, США без колебаний будут принимать меры к тем, кто нарушит санкции.

Добавим

Заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что Соединенные Штаты “обеспокоены растущим партнерством” между Китаем и россией и поддержкой Китаем российского вторжения в Украину.